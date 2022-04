La Gazzetta dello Sport: la Fiorentina non si arrende

Nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport c’è spazio per la Fiorentina a pagina 28: “La Fiorentina non si arrende: «Momento difficile, ma ripartiremo». Sommario: “La carica del dg viola Barone: «Crediamo ancora all’Europa, possiamo far bene su ogni campo»”.

Di seguito l’incipit dell’articolo: “L’Europa è ancora possibile. Tocca al d.g. Joe Barone provare a spiegare perché la Fiorentina si è accartocciata sul più bello. «E’ un momento particolare, Salernitana e Udinese sono stati più bravi di noi. A volte basta una distrazione e si perde». Effettivamente a Firenze tutti si aspettavano sei punti con i quali essere quasi in Europa”.