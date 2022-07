La Gazzetta dello Sport: La Fiorentina non si nasconde più e ha un sogno di mercato

Su La Gazzetta dello Sport, a pagina 18 leggiamo un articolo sulla Fiorentina, intitolato: “Lo Celso il sogno in viola”. E ancora: “La Fiorentina sull’argentino e c’è Bajrami come piano B”. Sempre sul giocatore della nazionale albiceleste: “Il club lo vorrebbe in prestito Il Tottenham chiede 20 milioni”.

All’interno dell’articolo leggiamo: “La Fiorentina non si nasconde: ha progetti ambiziosi, vorrebbe inserirsi tre le sette “sorelle” e il mercato fatto fin qui lo dimostra”.