La Gazzetta dello Sport: La Fiorentina respira

Nonostante la Superlega, si parla di Fiorentina anche nella prima pagina de La Gazzetta dello Sport: “Vlahovic-Caceres. La Fiorentina passa a Verona e adesso respira”. A pagina 21 si legge: “Viola di gioia. Vlahovic e Caceres in gol: Fiorentina, balzo in avanti”. Sommario: “Vittoria chiave per la salvezza, scavalca Genoa e Spezia. Verona in caduta libera: sesto k.o. nelle ultime 7 partite”. In taglio basso: “Juric: ‘Dopo 15’ poteva essere 3-0 per noi”.

Questo l’incipit dell’articolo sulla partita: “Stavolta la Fiorentina ha saputo soffrire, non come contro il Sassuolo. Non si è dimostrata fragile, soprattutto caratterialmente, quando doveva difendersi, quando ha commesso anche degli errori. Si è adeguata alla lotta anche nel secondo tempo, è rimasta compatta”.