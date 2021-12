A pagina 21 de La Gazzetta dello Sport di oggi troviamo il resoconto della partita del Bentegodi: “La Viola ritrova Castrovilli E oggi arriva la freccia Ikoné“. Sottotitolo: “Il Verona va con Lasagna ma la Fiorentina lo raggiunge Trovato l’accordo per l’esterno del Lille: 14 milioni”.

Di spalla, le dichiarazioni dei tecnici: “Amaro Tudor ‘Meritavamo’ L’ex Italiano ‘Bilancio ok'”. In taglio basso infine ci sono le pagelle del match: “Tameze in gran forma. Gonzalez non sfonda”.