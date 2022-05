A pagina 18 de La Gazzetta dello Sport di oggi c’è il titolo dedicato alla vittoria della Fiorentina di ieri sera contro la Juventus che ha sancito la qualificazione in Europa: “Viola in Europa, Juve in vacanza”. Poi le pagelle: “Duncan si fa sentire, Kean fa tre passaggi”. Mentre a pag. 19 si legge: “Italiano: «Un capolavoro. E il prossimo anno sarà meglio»”.