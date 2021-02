Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, la vittoria viola trova a spazio alla numero 17, in taglio alto: “Dalla panchina per vincere, Castrovilli rilancia la Viola” e in sommario: “Entra nella ripresa e partecipa ai 3 gol della Fiorentina. Vlahovic implacabile: nona rete. Lo Spezia si scioglie”. In taglio basso: “Prandelli: Vlahovic super e cambi indovinati”.

0 0 vote Article Rating