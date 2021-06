La Gazzetta dello Sport: La pace, questa sconosciuta per la Fiorentina

Spazio alla questione panchina su La Gazzetta dello Sport, a pagina 41: “Fiorentina senza pace. Riecco Fonseca-Italiano. Ma non molla Italiano”. In sommario: “Oltre al tecnico portoghese, i viola pensano a quello dello Spartak Mosca. Intanto il numero 1 dello Spezia, Platek, ha anticipato il rientro in Italia per parlare col suo allenatore”.