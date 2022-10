La Gazzetta dello Sport: La parola ai tesserati di Fiorentina e Inter

Niente campo anche stamani. Su La Gazzetta dello Sport si parla di Fiorentina, solo in merito a quanto accaduto dopo il match con l’Inter. A pagina 16 è presente un articolo intitolato: “Gli insulti e la rissa La Procura Figc apre un fascicolo”. Sottotitolo: “Per i fatti in tribuna e negli spogliatoi saranno sentiti i tesserati di Viola e Inter“.

Un articolo che inizia così: “Adesso si vuole fare chiarezza, in modo che il post partita ad altissima tensione di Fiorentina-Inter non si chiuda lasciando margini di ambiguità. Tutto quello che è accaduto dopo il gol di Mkhitaryan, che al 95’ ha regalato la vittoria ai nerazzurri, andrà quindi verificato, in modo da individuare ed eventualmente sanzionare i colpevoli”.