La Gazzetta dello Sport: La parola dell’Unico Dieci

Su La Gazzetta dello Sport c’è spazio per la Fiorentina a pagina 13: “La velocità di Nico spinge la viola nel tempio di Diego” e in sommario: “Ha già segnato 3 gol al Franchi e insegue la prima rete lontano da Firenze: l’argentino è una delle certezze di Italiano”. A pagina 15: “Il mito Antognoni: ‘Bella Fiorentina merito di Italiano. Spalletti ti dà qualcosa in più'”, in sommario: “L’ex bandiera viola: ‘Napoli forte in tutti i reparti, che passione Luciano. A Firenze si rivede un gioco propositivo”.