Su La Gazzetta dello Sport di oggi si parla della partita vinta dai viola sulla Spal: “La Fiorentina rompe il digiuno Pezzella piega una Spal sciupona”. Sottotitolo: “Dopo quasi due mesi e mezzo i viola tornano alla vittoria in Serie A. Primo successo per Iachini, ma quanta fatica. Semplici al capolinea?”. In taglio basso a pagina 24: “Commisso, prima gioia al Franchi “Chiesa? Si sbloccherà presto”.