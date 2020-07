La Gazzetta dello Sport: La risposta attesa da Commisso

Su La Gazzetta dello Sport attenzione puntata questa mattina su Ivan Juric. A pagina 11 leggiamo un articolo sulla sua situazione e sull’interessamento della Fiorentina: “Ivan lascia o raddoppia? Commisso aspetta risposte”. Sottotitolo: “Il Verona ha pronto il rinnovo, ma la Fiorentina è in pressing”. Articolo che inizia così: “Il Verona lo tira per la giacca, mentre la Fiorentina lo tiene in caldo. Sono giorni bollenti per Ivan Juric e la sua famiglia, è alle porte una scelta importante”.

