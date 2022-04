La Gazzetta dello Sport: La scarpa tra le mani

A pagina 22 de La Gazzetta dello Sport, troviamo gli articoli dedicati alla Fiorentina. Apertura per: “Djuric e Bonazzoli da urlo Nicola non vuole fermarsi”. Sottotitolo: “La risalita continua contro la Fiorentina, che paga l’errore di Igor: la salvezza è a tre punti e c’è una partita da recuperare”.

Attenzione riservata ad un gesto particolare fatto vedere dal tecnico granata a partita in corso: “Davide e la scarpa tra le mani “Dovevo farmi sentire dai miei”. Il tutto mentre Italiano dice: “Dobbiamo fare più punti possibili in queste ultime 5 partite, non meritavamo di perdere”.