Su La Gazzetta dello Sport, il titolo a pagina 25: “Fiorentina, che distrazioni. Empoli, rimonta e 10° posto”, in sommario: “I viola subito avanti con Vlahovic controllano a lungo. Tra l’87’ e l’89’ il ribaltone firmato Bandinelli-Pinamonti”. In taglio basso: “Italiano: ‘Che rabbia, non si può perdere così'”.