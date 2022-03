La Gazzetta dello Sport: Le due rivali non spiccano il volo

A pagina 21 de La Gazzetta dello Sport troviamo gli articoli sulla partita di ieri del Franchi: “Fiorentina e Verona in stallo L’Europa resta un miraggio”. Sottotitolo: “Apre il Pistolero Piatek, chiude Caprari (10° gol) su rigore Le due rivali non spiccano il volo ma il risultato è giusto”.

Articolo che inizia così: “Per Igor Tudor se una squadra doveva vincere “era il Verona“, per Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, nel secondo tempo ci sono “state tre-quattro occasioni per andare in vantaggio”. Quello che rimane di questo pareggio è l’evoluzione minima in classifica, con Lazio e Roma che si allontanano”.

In taglio basso invece leggiamo le pagelle: “Tameze è troppo per Maleh, Lazovic che lavoro”.