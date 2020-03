La Gazzetta dello Sport: Le mosse di Marotta con la Fiorentina

In prima pagina su La Gazzetta dello Sport di oggi campeggia questo titolo che riguarda di rimbalzo la Fiorentina: “Nuovo piano Inter, Castrovilli nel mirino. Si parte da 40 milioni“. A pagina 5 viene ripreso l’argomento: “Castrovilli è nel mirino, nerazzurri già in pole. Si parte da 40 milioni”. Sottotitolo: “Ad ottobre prime mosse di Marotta con la Fiorentina, ad aprile possibile accelerata: per lui c’è l’ok di Conte“. A pagina 10: “La Fiorentina ha scelto: rifinisce con Ribery”. Sottotitolo: “Iachini per il finale di stagione sta studiando un nuovo ruolo dietro le punte per il campione francese”.