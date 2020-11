La Gazzetta dello Sport: Le prove generali del Prandelli bis

A pagina 21 de La Gazzetta dello Sport troviamo un articolo dedicato alla Fiorentina, intitolato: “Tridente offensivo e Kouame esterno. Prove generali del Prandelli bis“. Sottotitolo: “Il nuovo tecnico viola vuole utilizzare l’ivoriano come giocava con lui in rossoblù nel 4-3-3”. A pagina 13 invece si parla di: “La bolla scoppiata. Quante rotture. Dal caso Ronaldo ai cinque viola. E la quarantena si fa sempre a casa”. Ovvero: “Crescono ancora i numeri dei positivi, il protocollo interpretato in modo soft Le Asl prima “amiche” e poi “cattive” Le vicende all’esame della procura Figc”.

