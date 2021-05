La Gazzetta dello Sport: Le richieste di Gattuso

Su La Gazzetta dello Sport, a pagina 10 pubblicati articoli sulla Fiorentina. Ampio spazio a: “Le richieste di Rino: Vlahovic e un regista”. Sottotitolo: “Sì a Commisso con il serbo e Demme o Torreira in mezzo. Solo uno tra Ribery e Callejon resterà”. Articolo che inizia così: “Un attimo dopo la fine del campionato la Fiorentina spera di avere il via libera da Rino Gattuso. Il tecnico ha raggiunto con il presidente Commisso un accordo verbale. Si parla di un contratto biennale per una cifra vicina ai due milioni netti a stagione”. Di spalla invece leggiamo: “Iachini saluta: “Siete speciali, ma è giusto cambiare”.