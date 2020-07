La Gazzetta dello Sport: L’inevitabile rivoluzione voluta da Commisso

Su La Gazzetta dello Sport troviamo il resoconto del match dei viola di ieri a pagina 27. Questo il titolo: “Cutrone salva la Fiorentina Il Verona acciuffato al 96’”. Sottotitolo: “Hellas in vantaggio con un gran gol di Faraoni, ma all’ultimo secondo Chiesa serve l’ex milanista per il pari. E Iachini respira…”. All’interno dell’articolo leggiamo: “La squadra viola non vince al Franchi da sei mesi esatti ma, punto dopo punto, si sta avvicinando a una faticosa salvezza. Passaggio atteso prima dell’inevitabile rivoluzione voluta da Rocco Commisso“.

