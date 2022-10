La Gazzetta dello Sport: L’ira di Barone

A pagina 20 de La Gazzetta dello Sport, trovano spazio le vicende della Fiorentina che perde a Bergamo: “Un primato da Dea” questo il titolo della ‘rosea’ sul match di ieri. E ancora: “Decide Lookman: Napoli raggiunto La Viola non c’è”. Sottotitolo: “Atalanta blindata e concreta: non era mai partita così forte in A Fiorentina poco incisiva”.

In taglio basso le dichiarazioni dei protagonisti gigliati: “Insulti a Commisso, l’ira di Barone: “Vergogna”. Sottotitolo: “Durissime parole del dirigente viola: “Devono intervenire la Lega, il Coni e il Governo”. Italiano: “Più giusto il pari”.

A pagina 21 c’è invece Gasperini che dice: “Ottava in maglia rosa E faremo di tutto per restare lassù…”. E infine: “Gasperini fa 299 come Mondonico e sogna: “Continueremo a far crescere i giovani”.