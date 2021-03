La Gazzetta dello Sport: Lo sprone di Barone nello spogliatoio

Su La Gazzetta dello Sport di oggi troviamo articoli sulla formazione viola al pagina 22: “Il Parma non sa più vincere. Fiorentina, pari da paura”. Sottotitolo: “Gli emiliani in crisi sprecano al 94′ un altro vantaggio. La Viola respira ma è sempre più in zona retrocessione”. In taglio basso invece ci sono le dichiarazioni: “Prandelli: Più ottimista ora di un mese fa”. Sottotitolo: “Barone nello spogliatoio sprona all’unità. D’Aversa nero: “Non impariamo dai nostri errori”.