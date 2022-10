La Gazzetta dello Sport: L’urlo di Italiano al triplice fischio

Su La Gazzetta dello Sport di oggi è presente un articolo sul match dei viola, intitolato: “All’ultimo istante irrompe Cabral La Fiorentina risale”. Sottotitolo: “Il brasiliano sostituisce Jovic e decide Lo Spezia perde la prima partita in casa”.

Articolo che inizia così: “L’urlo di Vincenzo Italiano al triplice fischio dell’arbitro rende l’idea di quanta importanza abbia questa vittoria per la Fiorentina. La Viola non ha giocato una grande partita, ha sofferto l’intensità a tutto campo dello Spezia, ma grazie alla zampata al 90’ di Cabral ha portato a casa tre punti d’oro, utili a migliorare una classifica non ancora soddisfacente ma che spazza via parecchi cattivi pensieri. Dopo il successo-qualificazione in Conference, ecco il primo successo in trasferta della stagione dopo più di sei mesi di digiuno”.