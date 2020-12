La Gazzetta dello Sport: Ma Prandelli non è fuori dal tunnel

Su La Gazzetta dello Sport di oggi, troviamo articoli sulla Fiorentina a pagina 23. L’apertura è per la partita di ieri sera: “Lampi di Ribery, la Viola respira Sassuolo salvato dalla traversa”. Sottotitolo: “Gol di Traore, poi il francese si procura il rigore e colpisce il legno. Secondo punto per Prandelli, ma la Fiorentina non è fuori dal tunnel”. In taglio basso troviamo le pagelle: “Vlahovic in crescita. Consigli, che prodezza”. In breve trova spazio anche l’impresa delle donne che si qualificano al turno successivo di Champions League: “Sabatino al 95’ elimina lo Slavia Viola agli ottavi”.

0 0 vote Article Rating