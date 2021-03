La Gazzetta dello Sport: “Mai offeso dai calciatori” lo sfogo di Prandelli

Su La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, troviamo un articolo dedicato alla Fiorentina, intitolato: “Prandelli non ci sta “Ricostruzioni false sulle mie dimissioni” Lo sfogo di Cesare”. Sottotitolo: “L’ex tecnico della Fiorentina: “Limiti superati: io mai offeso dai calciatori”.

Articolo che inizia così: “È esploso un’altra volta. Stufo di leggere o di sentirsi raccontare delle storie assurde legate alla sua scelta di dimettersi dalla guida della Fiorentina. Andarsene qualche giorno da Firenze non è bastato a Cesare Prandelli per staccare la spina. E per isolarsi da un qualcosa che gli aveva procurato quel ‘male oscuro'”.