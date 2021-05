Nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si parla di Fiorentina in ottica mercato a pagina 21: “Milenkovic, l’asta è aperta. Juventus e Inter, pericolo inglese”. Sommario: “La Fiorentina lascia partire il difensore, sono interessate pure Arsenal e United. Costa 25 milioni, ipotesi contropartite”. E ancora: “Il contratto scade nel 2022, ma c’è un patto per liberarlo. Il serbo sembra orientato a rimanere in Italia”.