La Gazzetta dello Sport: Niente più stadi intoccabili, pronto il restyling del Franchi

Su La Gazzetta dello Sport di oggi a pagina 15 leggiamo un articolo che riguarda in parte anche la Fiorentina: “Mano agli stadi legge impianti storici: NIENTE più INTOCCABILI”. Sottotitolo: “Proposta Pd in Parlamento per facilitare gli interventi Restyling: pronti il Dall’Ara, il Tardini e il Franchi“. In taglio basso alla stessa pagina presente un’intervista realizzata con il sindaco di Firenze: “Nardella: “Per la svolta meno fisco e vincoli”.