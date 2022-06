La Gazzetta dello Sport: Non c’è fretta per Grillitsch, il ritorno di Odriozola

Su La Gazzetta dello Sport di oggi, è presente un articolo dedicato alla Fiorentina a pagina 24 ed è intitolato: “Grillitsch è pronto ma non c’è fretta E torna di moda il nome di Odriozola“. Sottotitolo: “La trattativa con il centrocampista procede senza ansie. Il terzino potrebbe rientrare da Madrid”.

L’articolo inizia così: “Nessuna fretta. Nel senso che la Fiorentina sa di dover agire in profondità nel mercato estivo dovendo toccare sostanzialmente ogni reparto. Ma queste settimane sono passate senza ufficialità in entrata in attesa di stringere sugli obiettivi a patto che i conti tornino”.