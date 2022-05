Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il tema Fiorentina è a pagina 20 e riguarda il mercato: “Odriozola ci pensa, la Fiorentina spera: avanti insieme? E si lavora per Piatek”, in sommario invece: “Il difensore è del Real, che deciderà a breve. Per l’attaccante polacco serve uno sconto. Addio Callejon: nessun rinnovo per l’ala”.