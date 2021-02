La Gazzetta dello Sport: Offerta a Vlahovic, via Milenkovic e Pezzella

C’è spazio anche per la Fiorentina nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. A pagina 21 si legge: “Fiorentina, ora di rinnovi. Offerta a Vlahovic, via Milenkovic e Pezzella“. Come sottotitolo: “Per la punta due anni a 1,5 milioni, il centrale verso l’Inghilterra. Anticipo con lo Spezia: Ribery ancora fuori?”.

Questo l’incipit dell’articolo: “La Fiorentina lavora su due binari. Da una parte la società è schierata compatta al fianco di Cesare Prandelli sperando di tagliare prima possibile il traguardo della salvezza. Il tecnico sta preparando la delicata sfida contro il sorprendente Spezia“.