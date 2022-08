La Gazzetta dello Sport: Partita doppia

A pagina 20, nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si parla di Fiorentina. Il titolo recita: “Viola partita doppia”. Sottotitolo: “Fatta per Barak e adesso il Twente. La Fiorentina mira Europa e rinforzi”. Come taglio in basso a sinistra, troviamo: “Premi di Conference, il pass ai gironi vale 3 milioni subito”.

Di seguito, le prime righe dell’articolo: “Oltre… domani c’è l’Europa e un mondo di possibilità. Prima, c’è una Fiorentina che studia il Twente, che ha già prenotato un rinforzo forte (Antonin Barak) e che se Conference League sarà, beh, dovrà essere affrontata con gli uomini giusti e scelte consone”.