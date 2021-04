La Gazzetta dello Sport: Pezzella all’addio

Nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si parla di Fiorentina a pagina 22: “Pezzella all’addio. Ma la salvezza è il regalo sognato dal capitano viola”. Sommario: ” Il difensore ha molti estimatori in Italia, la Roma lo voleva già l’anno scorso. In difesa via anche Caceres e Milenkovic“. Di seguito l’incipit dell’articolo: “Sognava un finale diverso German Pezzella per la sua avventura in maglia viola. Sognava di trascinare la Fiorentina in Europa, portando al braccio la storica fascia di Davide Astori e di rinnovare il contratto. Legandosi a vita ai colori gigliati. Ora, invece, gli obiettivi sono completamente diversi”.