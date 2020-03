La Gazzetta dello Sport: Pradè pronto a bussare alle porte della Roma

Nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è presente un articolo sui viola che troviamo a pagina 17 e che è intitolato: “Fiorentina–Florenzi che feeling… L’idea è più di un gioco di parole”. Sottotitolo: “Pradè pronto a bussare alla Roma per il giocatore. Dopo il Valencia lui pensa già al ritorno in A”. Articolo che inizia così: “La Fiorentina lo corteggia dai tempi in cui c’era ancora in panchina Vincenzo Montella. E durante l’ultima campagna acquisti invernale ha continuato a trattarlo senza però riuscire a chiudere l’operazione. Tra Alessandro Florenzi e la società viola c’è un feeling che non vacilla anzi che diventa ogni giorno più forte”.