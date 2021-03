La Gazzetta dello Sport: Prandelli ritrova il sereno tra gli ulivi

In prima pagina, taglio basso, de La Gazzetta dello Sport, leggiamo sulla Fiorentina: “Gli ulivi, la terra, il silenzio. Prandelli ritrova il sereno”. A pagina 22 viene ripreso il tema della prima: “Il rifugio di Cesare La terra, gli Ulivi Prandelli torna sul pianeta sereno”. Sottotitolo: “Adesso per l’ex tecnico della Fiorentina il silenzio della campagna sarà la medicina anti-ansia E il futuro? C’è un’idea: direttore del nuovo centro sportivo viola”. In taglio basso invece troviamo: “Iachini è già al lavoro, chiarimento con Vlahovic. Torna Amrabat”. A pagina 23 presente un commento sulla vicenda: “Il calcio tutta velocità e business impari dalla confessione di Prandelli”.