La Gazzetta dello Sport: Rinascita Ikonè?

A pagina 34 de La Gazzetta dello Sport, troviamo un articolo sul triangolare amichevole odierno in Romania: “Nel triangolare occhi su Ikonè: è davvero rinato?”.

Un estratto: “Nel doppio test di Bucarest in programma oggi e la coppia Sottil-Gonzalez ancora ai box per un po’, attenzione mirata ai movimenti, e possibilmente ai gol, di Cabral ed Ikoné. Uniti all’inizio, separati dal presente. Perché entrambi sono arrivati nel mercato di gennaio scorso soffrendo un periodo di adattamento: periodo che per Ikoné sembra terminato visto quanto gas ha messo nelle ultime uscite prima della sosta…”