La Gazzetta dello Sport: Sarà ribaltone viola

A pagina 13 de La Gazzetta dello Sport, presente stamattina un articolo dedicato al mercato della Fiorentina, intitolato: “Da Dodò a Pinamonti fino alla “stella” Jovic Sarà ribaltone viola”. Sottotitolo: “Prima di tutto però va trovata l’intesa fra il club e Italiano che attende ancora il rinnovo”.

Articolo che inizia così: “C’è sempre qualcosa da fare e da rifare”, cantava Giorgia. E di cose da fare nei prossimi mesi ce ne sono davvero tante per i dirigenti viola. Già servivano acquisti (e cessioni) in ogni reparto: qualche addio non previsto, vedi Torreira, aumenterà di fatto le operazioni da concludere”.

In breve c’è anche: “Febbre viola in Usa e Canada”.