La Gazzetta dello Sport: Se anche Andreazzoli va fuori giri, vuol dire che c’è molto da riflettere

A pagina 25 de La Gazzetta dello Sport troviamo questo articolo sulla Fiorentina: “È una Viola già in fiore Ma l’Empoli è furibondo”. Sottotitolo: “Andreazzoli resta in 10 per il rosso a Luperto e un minuto dopo Gonzalez-gol lancia la Fiorentina: “L’arbitro? Cambi mestiere…” E Corsi affronta Rocchi in tribuna”. Presenti anche le dichiarazioni: “Ma a Italiano non basta “Serve essere più cinici”.

Presente anche un editoriale sul giornale, dove si parla molto di quanto successo ieri al Franchi dal punto di vista arbitrale: “Se anche Andreazzoli va fuori giri, vuol dire che c’è molto da riflettere”.