La Gazzetta dello Sport: Si rivede Ribery

C’è spazio anche per la Fiorentina nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Non in prima pagina, ma a partire da pagina 17: “Udine tenta la distanza di sicurezza”. Sottotitolo: “Domenica alla Dacia Arena, via ad un dispositivo tecnologico sulle norme anti Covid“. A pagina 21 si legge: “Si rivede Ribery. Salta il riposo e torna al lavoro: Udinese nel mirino”. Sottotitolo: “Intanto negli Usa Mediacom, l’azienda del presidente Commisso, chiude in utile il 96° trimestre consecutivo”.

Questo l’incipit dell’articolo: “Provate a fermarli. Nel giorno di riposo concesso da Prandelli, Ribery e Vlahovic si sono presentati ugualmente al centro di allenamento. Lavoro in palestra testimoniato anche dai social con la didascalia «No days off»”.