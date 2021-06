La Gazzetta dello Sport: Si tratta per Sensi

Su La Gazzetta dello Sport di oggi è presente un articolo sui viola, pubblicato a pagina 31, intitolato: “Nuova Fiorentina Italiano al lavoro Nico Gonzalez è ok Si tratta per Sensi“. Sottotitolo: “Il tecnico, che sarà ufficializzato a giorni, sta già programmando il futuro. Allo Spezia il difensore Ferrarini per sbloccare lo staff”. Articolo che inizia così: “L’annuncio ufficiale è solo una formalità. Vincenzo Italiano è già al lavoro per costruire la sua Fiorentina. Il nuovo tecnico viola ha avuto ieri una serie di incontri con il direttore generale Barone e gli uomini mercato Pradè e Burdisso, per analizzare la campagna acquisti”.