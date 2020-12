La Gazzetta dello Sport: “Un gol di Spinelli abbatte la Fiorentina Femminile”

La Gazzetta dello Sport di oggi si concentra sulla Fiorentina Femminile di mister Cincotta e scrive a pagina 17: “Un gol di Spinelli abbatte la Fiorentina Femminile”. Doppia vittoria in trasferta per Milan e Juventus negli anticipi della 9ª giornata, rispettivamente contro Fiorentina e Napoli. Invariato il distacco di +3 in favore delle bianconere, accumulato proprio nello scontro diretto nella prima partita femminile della storia giocata a San Siro lo scorso 5 ottobre.

