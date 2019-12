Nelle pagine de La Gazzetta dello Sport, si parla di Fiorentina indirettamente già a pagina 16, in taglio alto: “L’Atalanta ha un’idea: Ghezzal jolly di fascia. Ciao Barrow” e in sommario: “Piace l’algerino duttile. Musa va verso il Bologna. Dietro, occhi su Simakan”. A pagina 19, di spalla: “Oggi Iachini si presenta. E domani va in campo”.