La Gazzetta dello Sport: Un muro viola per inseguire l’Europa

Su La Gazzetta dello Sport di oggi è presente un pezzo sulla Fiorentina, pubblicato a pagina 10 e intitolato: “Il muro Viola Milenkovic-Igor per inseguire ancora l’Europa”. Sottotitolo: “Solo tre reti subite nelle ultime sei gare giocate insieme dal centrale serbo con il brasiliano”.

Articolo che inizia così: “Se gli esami in A non finiscono mai, la tesi di laurea è l’attacco del Napoli. La statistica è questa. Nelle ultime 7 gare giocate dalla Fiorentina, in ben 6 circostanze Italiano ha scelto la coppia centrale difensiva composta dai muscoli d’acciaio di Milenkovic ed Igor. Risultato? Appena tre i gol subiti”.