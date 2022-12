La Gazzetta dello Sport: Una vendita che non s’ha da fare

A pagina 21 de La Gazzetta dello Sport, è presente stamattina un articolo dedicato ai viola e intitolato: “Il Liverpool e Conte in pole per Sofyan La Fiorentina resiste”. Si parla dunque di Amrabat: “Anche il Siviglia insegue il gioiello viola che vale 40 milioni. Il club: non si vende”.

Articolo che inizia così: “Sulla via del ritorno dei giorni di gloria, si è divertito a postare le varie top 11 di ogni giornata del Mondiale dove lo piazzavano sempre in mezzo, perché quello è il suo posto, ai più grandi giocatori della terra. Lui con Mbappè e Messi, chi lo avrebbe mai detto eh? Poi ha scoperto che in Marocco gli hanno dedicato un murales gigante accanto a un leone, come quelli che dedicano alle leggende. E ha postato in video pure quello”.