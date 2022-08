La Gazzetta dello Sport: Un’altra Fiorentina per stupire il Twente

Su La Gazzetta dello Sport di oggi, gli articoli sui viola sono pubblicati a pagina 29: “Dodô, Cabral e Gonzalez Un’altra Fiorentina per stupire il Twente“. Sottotitolo: “Massicce rotazioni e forze fresche per la Coppa E domani Italiano metterà Jovic a gara in corso”.

Articolo che inizia così: “Nasconderlo sarebbe stato inutile, meglio spiegarlo con sincerità. “Nella formazione di oggi abbiamo pensato al Twente“, parola di Vincenzo Italiano al termine della gara contro la Cremonese, vinta nel finale dai viola”.

In breve leggiamo anche: “Jans (Twente): “Ho un conto aperto coi viola”.