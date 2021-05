La Gazzetta dello Sport: Vlahovic è il tesoro della Fiorentina

Nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si parla di Fiorentina a pagina 24: “Pavoletti, certezza del Cagliari. Vlahovic è il tesoro della Fiorentina”. Sommario: “Il rossoblù con la fiducia di Semplici ha cambiato il volto dell’attacco. Il serbo, 21 gol, sarà protagonista del mercato. Valutazione? 80 milioni”. In taglio centrale: “Semplici–Iachini: ‘Adesso conta solo la salvezza’”. Di seguito l’incipit dell’articolo su Pavoletti e Vlahovic: “Non è una gara di salto in alto, ma una partita di calcio dove c’è in ballo la salvezza. Alla Sardegna Arena stasera. Quella del Cagliari soprattutto, perché la Fiorentina è praticamente al sicuro”.