La Gazzetta dello Sport: Vlahovic gol…e niente firma

A pagina 23 leggiamo su La Gazzetta dello Sport un articolo dedicato al centravanti della Fiorentina intitolato: “Vlahovic-mania“. Sottotitolo: “Gol e niente firma. Piace a Milan e Roma. Ma la Viola fa muro”. Sommario: “La Fiorentina gli offre un ingaggio triplicato, il serbo per ora non prolunga. Rossoneri e giallorossi alla finestra”. In taglio basso altre vicende di mercato viola: “Milenkovic e Ribery, la valigia è già pronta”. E anche: “Il capitano Pezzella a luglio sarà libero di andare altrove”.