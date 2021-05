La Gazzetta dello Sport: Vlahovic, numeri da grande

Nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si parla di Fiorentina a pagina 24: “Vlahovic, numeri da grande: solo Gila nel 2004 più gol a 21 anni”. Di seguito l’incipit dell’articolo: “Il piccolo Ibra ha dei numeri da fenomeno. E la sua sfida continua. Dusan Vlahovic ha buoni motivi per prendere estremamente sul serio anche l’ultima partita di campionato che vedrà la squadra viola di scena sabato sera in casa del Crotone. Il gioiello serbo (i cui manager ieri erano a Firenze) è già arrivato a quota 21 gol. E non ha intenzione di fermarsi”.