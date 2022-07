La genesi del possibile scambio Zurkowski-Bajrami

Salito in ritiro insieme alla squadra viola, il polacco Zurkowski, come scrive il Corriere Fiorentino, nei giorni precedenti ha dovuto recuperare da problemi fisici, ma nello scacchiere di Italiano sembra esserci poco spazio per lui.

Considerato il secco nodel Tottenham al prestito con diritto di riscatto da 15 milioni per il centrocampista Lo Celso, è lecito attendersi ulteriori mosse da parte dei viola per Bajrami, altro obiettivo che il dg Barone e il ds Pradè tengono d’occhio da tempo. Visti i buoni rapporti con il procuratore Ramadani, e con lo stesso Empoli, non è da escludere che nelle prossime settimane si parli approfonditamente del nazionale albanese sul quale Italiano è disposto a lavorare anche sotto il profilo tattico. Da questo nasce l’ipotesi di uno scambio Zurkowski-Bajrami tra le due società.