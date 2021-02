“La gestione Commisso è iniziata bene con colpi di prospettiva come Amrabat e Kouame. Questa Fiorentina non ha bisogno di grandi cambiamenti”

L’ex giocatore della Fiorentina Vittorio Tosto ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Già due settimane fa avevo detto che la Fiorentina non avrebbe fatto parte delle squadre che rischiano davvero di retrocedere, e la situazione attuale mi da ragione. Da adesso in poi i viola possono fare un altro campionato, ritagliandosi un ruolo di rivelazione e arrivando a una posizione più consona al suo blasone”.

E poi ha aggiunto: “Secondo me, nonostante il momento difficile, la Fiorentina non ha bisogno di grandi cose per migliorare. La gestione Commisso è iniziata bene, prendendo giocatori di prospettiva come Amrabat e Kouame. Questo per dire che la squadra non è da ricostruire completamente, a partire da Dragowski che va bene per i prossimi quattro anni e da Vlahovic per cui vale lo stesso discorso. Per fare il salto di qualità, poi, occorre aggiungere tre innesti importanti ma non di più”.

E infine: “Sarri? E’ evidente che sarebbe un grandissimo colpo, secondo me non proibitivo per la Fiorentina viste anche le ambizioni di Commisso. Se si fanno le cose bene, nei prossimi dieci anni la Viola può diventare come la Juventus“.