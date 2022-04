La gioia di Igor: “Grande partita, grande gruppo e grande Fiorentina”

In casa Fiorentina è ancora tanta la gioia per la vittoria al Maradona contro il Napoli, che ha permesso alla Viola di rilanciarsi nella corsa all’Europa. Tra i protagonisti della partita c’è Igor, autore di un’ottima prestazione con l’unica sbavatura – arrivata a causa di problemi fisici – in occasione del gol di Osimhen.

Il difensore brasiliano ha pubblicato da poco sul proprio profilo Instagram un post celebrativo: “Grande partita, grande gruppo e grande Fiorentina. Continuiamo a migliorare“, questa la didascalia scelta da Igor.