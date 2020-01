La giornata chiave per Juan Jesus: o si fa oggi o può saltare tutto

Alla luce anche della forte emergenza difensiva a cui andrà incontro la Fiorentina nella prossima partita in casa della Juventus, aumenta ancor di più l’esigenza di integrare almeno un difensore in rosa. Il nome di cui discute la società viola ormai da diversi giorni è quello di Juan Jesus, che alla Roma non vede il campo immemore e disponibile a trasferirsi a Firenze. Il ds Pradè sta cercando forse anche qualcos’altro prima di concentrarsi interamente su di lui ma, come riporta La Nazione, oggi dovrebbe concretizzarsi un nuovo contatto tra i due club e si potrebbe arrivare ad una decisione definitiva: ballano pochi milioni tra i 3 offerti e i 5 richiesti dai giallorossi, se non arriva ad un accordo neanche oggi è possibile che l’affare salti del tutto.