La giornata da sogno di un giovane viola

Decisivo è stato l’infortunio di Dragowski. Così Niccolò Chiorra, dopo settimane di allenamento con la prima squadra viola, è potuto entrare per la prima volta nella lista ufficiale per i convocati della Fiorentina in occasione della trasferta a San Siro. Come sottolinea SportChianti, ancora rinviato l’appunamento con la panchina (Terracciano in campo, Brancolini a disposizione), ma l’importante riconoscimento tra i 22 uomini di Beppe Iachini per il portiere ripolese classe 2001 cresciuto nel Belmonte. E adesso Niccolò, come ha raccontato in una intervista alla Nazione, non punta soltanto a confermarsi tra i grandi ma anche a consolidarsi nella vita di tutti i giorni, cominciando dallo studio e dalla volontà di iscriversi all’università, alla facoltà di Economia.

